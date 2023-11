Mãe de refém do Hamas agradece ao Papa por ajudar vítimas

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/11/2023 - 13:01 Para compartilhar:

CIDADE DO VATICANO, 10 NOV (ANSA) – A mãe de um jovem sequestrado pelo Hamas durante o ataque terrorista de 7 de outubro agradeceu ao papa Francisco pelos seus esforços para tentar libertar os reféns na Faixa de Gaza.

Rachel Goldberg-Polin não tem notícias há mais de um mês de seu filho, Hersh, de 23 anos. Os combatentes do grupo fundamentalista islâmico feriram o jovem e o raptaram durante a ofensiva.

“Obrigada por encontrar tempo para tentar nos ajudar a libertar os 240 seres humanos que estão enterrados vivos sob a Faixa de Gaza. Eles são de religiões diferentes, são seres humanos e filhos de Deus”, disse Goldberg-Polin através de um vídeo.

A mulher acrescentou que aprecia “muito a tentativa” do líder da Igreja Católica de trazer todos os reféns de volta para suas famílias. Ela também expressou “amor e respeito” em sua mensagem.

Nas últimas semanas, Goldberg-Polin se tornou uma espécie de porta-voz das famílias das pessoas raptadas pelo Hamas. A sua casa virou uma espécie de quartel-general onde se reúne parentes de outros reféns e amigos.

A mulher está na linha de frente de uma campanha midiática internacional que se concentra especialmente nas redes sociais.

Ela já conversou com as principais autoridades dos Estados Unidos e concede diariamente dezenas de entrevistas para mapear novas maneiras de manter a atenção do mundo focada na exigência de libertação dos reféns. (ANSA).

