Mãe de Nicolas Prattes critica etarismo na carreira de atriz

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/10/2024 - 18:36 Para compartilhar:

Giselle Prattes, 44 anos, mãe do ator Nicolas Prattes, 27, usou as redes sociais, na última quarta-feira, 24, para provocar um debate sobre etarismo na dramaturgia. Através de um vídeo irônico publicado em seu perfil no Instagram, a atriz abordou a dificuldade que mulheres acima dos 40 anos enfrentam para conseguir papel como protagonista.

“Oi querida. Hoje não é teste para a sua idade. Hoje é teste para protagonista. No máximo 30 anos. Para você, papel de mãe, né”, diz ela no vídeo gravado com filtro em que aparece com imagem masculina.

+Sogra de Sabrina Sato, Giselle Prattes está animada com primeiro neto: ‘Estarei aqui de braços abertos’

+Ex-paquita é nova ‘sogra’ de Sabrina Sato; saiba quem é Giselle Prattes

Na produção para as redes sociais, ela ainda ironiza a idade ao aparecer como uma idosa, dizendo que, atualmente, nem tem mais idade para fazer as próprias escolhas na vida pessoal.

“Obra baseada em fatos reais. Qualquer semelhança com personagens desta obra, é mera coincidência. A vida de uma atriz 40+ no Brasil”, escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, a atriz recebeu o apoio de anônimos e famosos, incluindo seu filho, que está no ar na pelo de Rudá em “Mania de Você”, folhetim das 21h da Globo.

“Te amo”, escreveu Nicolas Prattes, deixando também emojis de coração. “Maravilhosa”, comentou a atriz Simone Soares. “Eu que não sou pai, tô ligando pros meus sobrinhos pra saber que roupa posso ou não usar. Bora montar nosso elenco!?”, brincou o ator Iano Salomão.

“Não tem nada de ficção! Só fatos reais!”, escreveu Adriana Garambone. “Etarismo é podre não é mesmo? Você é incrível Gi! Uma atriz incrível, completa. Obrigada por esse vídeo!”, disse uma seguidora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giselle De Prattes (@giprattes)