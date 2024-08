Mãe de Nick Cruz, do ‘Estrela da Casa’, fala sobre transição de gênero do filho

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/08/2024 - 8:35 Para compartilhar:

A mãe de Nick Cruz, do Estrela da Casa, Rosangela Borges, falou sobre o processo de transição de gênero do filho. Segundo ela, Nick, desde pequeno, não se via como menina. “Ele queria vestir a roupa do irmão, ficar sem camisa”, conta ao Globo, em entrevista publicada na sexta, 23.

Rosangela contou que o processo de transição do cantor começou há 7 anos, primeiro com orientação psicológica e, em seguida, a terapia hormonal.

Ela comenta sobre as dificuldades enfrentadas por ele para viver de música – sonho que ele tinha desde pequeno, quando começou a compor. “Sempre incentivei. Mas viver de música no Brasil é muito difícil para qualquer pessoa, ainda mais para um homem trans, pela discriminação.”

Rosângela ainda brincou sobre os elogios que Nick vem recebendo nas redes sociais. “Já está namorando metade do Brasil”, comenta. Alguns até já a chamam de “sogra”. “Pode pegar a senha!”, responde.

Quem é Nick Cruz

Nick Cruz, cantor e compositor do gênero pop, de 26 anos, saiu da cidade de Serra (ES) para integrar o reality musical Estrela da Casa. Desde jovem, ele enfrentou obstáculos significativos, mas sempre se manteve firme no sonho de viver da música, impulsionado pelo próprio talento e determinação. No programa, revelou ser um homem trans.

“Estamos aqui para representar milhares de pessoas, então é importante que o Brasil saiba que existem homens trans e eles podem ser artistas e ocupar esses espaços importantes”, disse, em conversa com os participantes na área externa.