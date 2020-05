Mãe de Neymar termina namoro com modelo, segundo jornal

O namoro da mãe de Neymar, Nadine Gonçalves, com o modelo Tiago Ramos, chegou ao fim segundo o jornal Extra, do Rio de Janeiro.

Ainda de acordo com o veículo carioca, Nadine que tomou a decisão e romper a relação após de ter uma conversa com Ramos. Ela teria alegado que não dava mais para continuar com o relacionamento, mesmo ainda gostando dele.

A mãe do jogador estava sendo pressionada pela família a terminar o romance, depois que tantas histórias sobre o passado do modelo vieram á tona como o envolvimento dele com outros homens, um namoro com o cozinheiro de Neymar e, recentemente, uma acusação de agressão contra uma ex-namorada.

