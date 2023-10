Mãe de Neymar se derrete pela neta: ‘Que você possa sentir o nosso amor’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/10/2023 - 13:42 Compartilhe

A pequena Mavie, filha de Neymar com Bruna Biancardi, segue recebendo visitas dos seus familiares. Neste domingo, 8, foi a vez da avó paterna, Nadine Gonçalves, compartilhar fotos ao lado da recém-nascida.

“Seja bem-vinda bebê! Que Deus possa conduzir os seus caminhos, te guardando e livrando-te de todo e qualquer mal. Que você possa sentir o nosso amor”, escreveu a mãe de Neymar.

Em uma das fotos, Nadine aparece segurando Mavie no colo ao lado do filho. Em outra imagem, ela aparece segurando a neta sozinha. Na última imagem, ela compartilhou um registro do filho segurando a neta ao lado de Bruna Biancardi.

Após uma gestação marcada por polêmicas, Bruna Biancardi deu entrada na unidade hospitalar na quinta-feira, 5, após a bolsa ter se rompido — já em trabalho de parto, segundo o colunista Leo Dias. À ocasião, ela não estava acompanhada de Neymar, que ainda estava na Arábia Saudita. Mavie nasceu na madrugada de sexta-feira, 6

