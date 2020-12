Mãe de Neymar nega reatar namoro com Tiago Ramos

Nadine Gonçalves, mãe do craque Neymar, passou um tempo em Cancun para curtir férias. Ela foi vista com o ex-namorado Tiago Ramos, e surgiram rumores de que os dois teriam voltado a namorar. A influencer negou, e disse pela assessoria de imprensa que estava com as amigas.

“Desde a última segunda-feira, 30 de novembro, Nadine encontra-se no Brasil, após retornar de um breve período de descanso com amigas em Cancún. Esta viagem já estava agendada, independentemente de situações que surgiram depois. Ressaltamos que Nadine está solteira e ela e o Tiago Ramos, há muito tempo, não são mais um casal. Desde que quando eles terminaram não voltaram mais”, disse a assessoria de Nadine à revista Quem.

Mesmo assima mãe de Neymar ainda está dando suporte ao ex, que passa por momentos difíceis enfrentando a depressão. “Todo o suporte oferecido ao Tiago foi em respeito aos difíceis problemas pessoais que ele vem enfrentando, mas a relação deles não vai além disso. Quem conhece Nadine sabe o quão solidária ela é com as pessoas que precisam de ajuda e nada mudará sua essência”, finalizou o comunicado.

Tiago estava em Cancun, mas voltou ao Brasil depois de uma briga em que terminou esfaqueado. “Cheguei no restaurante e pedi um prato de carne, não sei o que aconteceu, não fiz nada, mas não me deixaram ficar”, disse na época, enquanto mostrava os ferimentos.

