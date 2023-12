Perrengue chique? Mãe de Neymar é vista em ônibus após cruzeiro do jogador

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/12/2023 - 15:38 Para compartilhar:

Gente como a gente: nesta sexta-feira, 29, Nadine Gonçalves foi flagrada em um ônibus após ter saído do Ney em alto mar, cruzeiro de seu filho, Neymar Jr.

A mãe do jogador esteve presente durante os três dias de evento e, no desembarque, se juntou aos demais tripulantes da embarcação no ônibus de volta ao solo de Santos, no litoral de São Paulo. Ela foi fotografada esbanjando elegância durante o trajeto.

O cruzeiro começou na terça-feira, 26, saindo do porto de Santos (SP) com destino a Búzios (RJ). No primeiro lote, os preços das cabines variavam entre R$ 5.159, a mais barata, e R$ 7.265, a mais cara. Porém, com o passar do tempo, os preços foram reajustados para R$ 22.240 e R$ 28.240.

A embarcação usada para o evento foi a luxuosa MSC Preziosa, que tem 18 andares pelos quais ficam espalhadas as suítes divididas em três modelos: cabines internas, externas e com janela ou varanda.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias