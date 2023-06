Mãe de Murilo Huff entrega namoro do cantor com Gabriela Versiani: ‘Norinha’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/06/2023 - 15:33 Compartilhe

O relacionamento entre Murilo Huff e Gabriela Versiani parece ter passado do rumor. No Instagram, a mãe do cantor entregou o casal, chamando a influenciadora digital de nora.

No último domingo (11), Gabriela fez uma publicação no Instagram com alguns registros no show do cantor e escreveu: “Uma country girl em seu habitat natural”. Na ocasião, Zaida Da Luz Huff, mãe de Murilo Huff, marcou presença nos comentários, declarando: “Belíssima minha norinha”.

Apesar do comentário de Zaida, Gabriela e Murilo ainda não confirmaram o relacionamento. Contudo, eles não têm escondido a aproximação. Inclusive, recentemente, fizeram uma viagem juntos para Fernando de Noronha.

