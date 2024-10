Mãe de Mel Maia faz desabafo e diz que filhas converteram seu amor em ingratidão

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/10/2024 - 14:30 Para compartilhar:

A mãe de Mel Maia, 20 anos, usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre seu relacionamento com as filhas e contou que as meninas converteram seu amor em ingratidão. Além da atriz, Debora Maia também é mãe da estudante de odontologia Yasmin Maia, 24.

+Mel Maia se explica após namorado anunciar venda de bolsa que ganhou de MC Daniel

+Namorado de Mel Maia diz se casal pensa em subir ao altar: ‘Vai acontecer’

No último sábado, 4, em seu perfil no Instagram, a matriarca contou que estava triste com a situação e chegou a dizer que se sente “um lixo”.

“Triste por várias coisas absurdas, mas vou contar para vocês. Todo o amor que foi dado foi convertido em ingratidão, e isso pelas pessoas de quem você jamais iria suspeitar”, começou Debora, sem revelar do que se tratava o seu desabafo.

Logo depois, a mãe da atriz disse como se sente em relação às filhas.

“Me sinto um lixo diante das minhas filhas, que optaram pelo desconhecido ao amor da mãe delas”, completou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Debora Maia (@debora.maiasousa)