Mãe de Medina faz nova postagem em meio a briga com a nora: ‘Só contam o que querem, o que vende’ No último capitulo, Simone teve uma conversa divulgada onde afirmava ter um vídeo de Yasmin tendo relações sexuais; modelo disse que ia processar a sogra

A mãe de Gabriel Medina compartilhou na tarde desta segunda-feira um longo texto escrito por uma amiga que fala que sabe ‘da dor que ela está passando’. Simone Medina está com relações rompidas com o filho e a nora, Yasmin Brunet, em uma ‘novela’ que já rendeu muitos capítulos, com algumas ofensas e acusações.

– Sei da sua dor, das noites e noites sem dormir, sem comer e que viu de perto a tristeza. Não somos perfeitos, mas contra os fatos e conte o passado não temos como mudar. Eu fico emocionada quando vejo vídeo antigos de vocês juntos. Aquilo sempre foi real, a vida de vocês é como de muitos brasileiros. Vocês sempre são um grande exemplo e por mais difícil que foi qualquer mal entendido entre vocês – diz um trecho do texto.

Texto compartilhado por mãe de Medina é uma carta aberta de uma amiga direcionada a ela (Foto: Reprodução/Instagram)

– Você mostrou com exemplos e atitudes de tentar ter seu filho por perto. Realmente só contam o que querem, só o que vende. Por favor, até o momento ficamos quietos mas chega de tanta mentira feita por uma mídia podre. Ficar quieta não dá mais. Você não pode fazer nada que mudam tudo. Mas eu não posso mais ficar quieta vendo tanta coisa errada. Foi (você que) me ensinou muito com seu silêncio, vê como ser uma mulher firme em Deus. Mas eu também me levanto contra essas mentiras. Fique em paz, querida amiga – concluiu.

No último capitulo desta briga, Simone teve uma conversa divulgada onde afirmava ter um vídeo de Yasmin Brunet tendo relações sexuais e condenando a modelo e Luiza Brunet, sua mãe, por “filmes pornô, abortos e relacionamento homossexual. Yasmin negou a existência do vídeo e prometeu processar a sogra.

Simone nunca aprovou o relacionamento do casal e Yasmin chegou a relatar conflitos de versões de coisas que ela falava sobre o pai do surfista. Os dois reataram recentemente, e o tricampeão mundial acabou se afastando da mãe e do padrasto Charles, que era seu treinador.

