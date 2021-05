Mãe de MC Kevin revela que herança ficará para a filha do cantora

Valquíria Nascimento, mãe de MC Kevin, contou em entrevista para o “Domingo Espetacular”, da RecordTV, que não existe briga pela herança do funkeiro. Kevin morreu após cair do quinto andar de um hotel no Rio de Janeiro.

“Não tem briga pela herança, não tem briga com a mulher dele. Eu amo a mulher dele. (…) Tudo o que o Kevin tem de herança são as obras dele e tudo o que é do Kevin é da filha dele, né?”, disse Valquíria.

Kevin era pai de Soraya Nascimento Gusmão, de 5 anos. Evelin Gusmão, mãe da criança, postou logo depois do acidente que tem certeza de que a menina continuará tendo orgulho do funkeiro: “Sempre ensinei assim e vou manter isso”.

