Mãe de MC Gui detona Nego do Borel durante luta: ‘Gosta de bater em mulher’

A ex-Power Couple (Record TV) Baronesa, mãe do cantor MC Gui, viralizou nas redes sociais, nesta segunda-feira, 26, após circular um vídeo registrado durante a luta em que o cantor enfrentou o também funkeiro Nego do Borel, no último sábado, 24.

Os artistas subiram ao ringue no Fight Music Show (FMS), um evento de lutas de influenciadores que envolve esporte, música e entretenimento.

Da platéia, enquanto os oponentes se enfrentavam, Baronesa incentivava o filho ao detonar, aos gritos, Nego do Borel.

“Quebra a cara dele, que ele gosta de bater em mulher. Quebra ele, Guilherme. Safado! Quebra ele, mostra a ele como faz. Todo arregaçado. Vai, filho”, gritou ela.

O MC saiu vitorioso da luta, e Nego do Borel virou piada na web por ter provocado Gui antes do confronto.

O comportamento de Baronesa dividiu opiniões na web, com internautas relembrando posturas reprováveis do MC. Uma de 2019, quando Gui praticou bullying com uma criança na Disney, nos Estados Unidos. A outra, o episódio em que ele foi flagrado pela então noiva, no ano passado, ao sair de um motel com outra mulher.

Vale lembrar que Nego do Borel foi indiciado por agressão a sua ex-namorada Duda Reis, em 2021.

“E seu filho humilha crianças com deficiência”, disparou uma internauta, se referindo à menina que foi alvo de deboche do MC por estar usando peruca por estar em tratamento contra câncer. “Um gosta de bater em mulher e o outro de praticar bullying de criança com câncer!”, disse outro. “O filho dela gosta de xingar crianças, trair a noiva”, disparou outro. “Ok você querer que seu filho ganhe, mas não se esqueça que seu filho fez também. Não venha com memória curta”, criticou mais uma.

Os pais de MC Gui, Rogério Silva e Claudia Castanheira, a Baronesa, participaram do reality Power Couple Brasil, da Record TV, em 2022, quando protagonizaram polêmicas.

