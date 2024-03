Mãe de MC Gui detalha traição do marido com a vizinha do casal: ‘ Houve brigas e puxões de cabelo’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/03/2024 - 18:20 Para compartilhar:

A mãe do funkeiro MC Gui, Claudia Baronesa, abriu o coração ao contar que foi traída pelo marido, Rogério Alves, que também é pai do artista, com uma vizinha do casal. Ela afirma ter vivido momentos difíceis com a descoberta.

“Descobri através do celular. Ele ligou para mim e deixou o telefone ligado no bolso, e eu pude ouvir tudo. Ele dizia a ela que estava separado, que não dividia mais a mesma cama comigo, que não me queria mais. No entanto, continuava dormindo ao meu lado todos os dias. Comecei a investigar, até que um dia os vi juntos em uma boate”, relatou a empresária em entrevista à apresentadora Daniela Albuquerque.

“Fui embora para a casa da minha mãe e ele ficou desesperado. Voltamos, mas então ele teve outra recaída. Eu disse que não queria mais, mas estava apaixonada e acabei perdoando. Felizmente, ele mudou seu comportamento”, continuou.

“Ela era nossa vizinha, morava duas ruas acima. Sempre que a encontrava, acabava em confronto físico. Parei quando ela registrou um boletim de ocorrência contra mim. Eu passava de carro, parava e ia enfrentá-la! Houve brigas, puxões de cabelo, perda de dentes. Não me arrependo de ter perdoado, hoje ele é um marido exemplar, um ótimo pai”, concluiu.

