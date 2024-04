Mãe de Matteus, do ‘BBB’, comenta sobre relacionamentos do filho: ‘Preferia que ele não tivesse se relacionado com ninguém’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/04/2024 - 15:33 Para compartilhar:

Luciane Amaral, mãe de Matteus, participou do “Encontro com Patrícia Poeta”, na manhã desta quarta-feira, 17, para comentar sobre a final do “Big Brother Brasil 24”. O rapaz ficou em segundo lugar com 24,5% dos votos.

Vice-campeão da edição, o estudante de engenharia agrícola trocou beijos com as sisters Anny e Isabelle durante o período em que ficou no reality. Porém, Luciana afirmou que não imaginava que ele fosse ter envolvimentos românticos na casa.

“Preferia que ele não tivesse se relacionado com ninguém. Achei que poderia atrapalhar o jogo dele”, disse.

Sobre um possível relacionamento entre a dançarina e o filho, ela disse que não vai opinar. “O que ele decidir, vai ser aprovado. Ele estando feliz, estou feliz.”