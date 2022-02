Mãe de Marília Mendonça recebe roupas que filha usou em acidente fatal: ‘Mutilada’

Depois de receber de volta as roupas que sua filha usava quando morreu em um acidente aéreo em novembro de 2021, dona Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, se pronunciou nas redes sociais.

A notícia das roupas foi dada pela coluna de Leo Dias. Na publicação do jornalista, Ruth escreveu: “Não tem dor maior do que a de enterrar um filho, você é mutilado sem anestesia e fica sangrando até morrer ou se apega muito com Deus pra continuar a missão pela qual ele te designou”.

Saiba mais