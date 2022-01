Mãe de Luísa Sonza é ovacionada ao publicar foto de biquíni

Viajando por Tuparendi, no Rio Grande do Sul, Eliane Gerloff, mãe de Luísa Sonza, compartilhou com os seguidores do Instagram alguns cliques em que aparece de biquíni. Ela, que é professora e tem 49 anos, recebeu diversos elogios nos comentários da publicação.

+ Aurora, filha mais velha de Rafael Cardoso e Mari Bridi, é vacinada contra Covid-19

+ BBB22: Rodrigo demonstra irritação em relação a sister: ‘Não consigo mais ouvir a voz’

“Me escondendo atrás do chapéu só de lembrar que hoje é último dia do primeiro mês do ano!!”, brincou Eliane na legenda. “Uma deusa linda”, declarou uma seguidora. “Essa mulher arrasa”, disse uma outra. “Você é perfeitinha”, finalizou uma terceira.

Veja:

Instagram will load in the frontend.

Saiba mais