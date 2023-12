Mãe de Ludmilla compartilha revolta de empresário ao saber de suposto show de Anitta em Copacabana

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/12/2023 - 17:30 Para compartilhar:

Sem querer, Ludmilla e Anitta se envolveram em confusão neste domingo, 31. Em um áudio compartilhado por Silvana Oliveira no Instagram, o suposto empresário de sua filha surge revoltado com um possível show da Girl from Rio no réveillon de Copacabana, onde a dona do hit “Maldivas” também vai se apresentar.

“A Anitta, onde a Ludmilla vai ela quer ofuscar, mas não vai conseguir, não”, diz o suposto empresário, em ligação. Ele ainda adverte a pessoa do outro lado da linha sobre o fato de que “os moleques”, possivelmente organizadores do evento de Ano Novo no Rio de Janeiro, teriam “rabo preso” porque Anitta saberia “dos bagulhos deles”.

A indignação seria motivada por um possível cancelamento do show de Nattanzinho no réveillon da cidade. Ao que tudo indica, o empresário acredita que a cantora de “Funk Rave” seria cotada para substituí-lo. Essa informação, no entanto, foi negada pelos organizadores do réveillon de Copacabana.

