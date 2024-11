Mãe de Ludmilla celebra gravidez de Brunna Gonçalves: ‘Sonho mais que perfeito’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/11/2024 - 15:26 Para compartilhar:

A mãe da cantora Ludmilla, Silvana Oliveira, celebrou por meio de uma publicação nas redes sociais a gravidez de Brunna Gonçalves, anunciada no sábado, 9, durante show da turnê Numanice 3 em São Paulo.

“Sim, meu povo! Eu sou vovó! Agora posso gritar bem alto! Eu não consigo explicar o sentimento que há em mim neste momento. Eu sonhei tanto com esse dia que parece que realmente está sendo um sonho mais que perfeito”, escreveu Silvana.

Ela também declarou que já fez planos para a chegada do bebê. “Venha com muita saúde, meu amor! A vovó já lhe ama muito. Vai mimar, brincar, agarrar… eu só agradeço a Deus todos os dias pela família abençoada que o senhor me deu! Obrigada, minha filhota e minha norinha pelo presente! Eu amo vocês e amo apreciar o amor de vocês”, concluiu.

Relembre o caso

Ludmilla e Brunna anunciaram a gravidez durante um show da cantora, por meio de um vídeo exibido no telão.

Na gravação, Ludmilla aparece pintando um quadro, enquanto Bruna dança. A pintura, que inicialmente não revela sua forma, transforma-se no desenho de um bebê. No momento em que a gravidez é anunciada, o vídeo ganha cores.