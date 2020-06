Mãe de Luciano Huck fala sobre descoberta da homossexualidade do filho caçula: “Chorei muito”

Na noite da última segunda-feira (15), o cineasta Fernando Grostein, que é irmão do apresentador Luciano Huck, fez uma live no Instagram com sua mãe, Marta Grostein, e durante o bate-papo acabou emocionando os seguidores com um momento marcante.

A matriarca da família abriu o coração ao relembrar quando descobriu a homossexualidade do filho caçula durante um jantar em família. “Começamos a jantar e lá pelas tantas você falou: ‘mãe, eu sou gay’. Essa revelação foi muito inesperada para mim, me pegou de surpresa, desprevenida, algo que nunca tinha passado pela minha cabeça. Imediatamente muitos fantasmas vieram à minha mente, e eu comecei a chorar. Foi a minha reação instantânea. Tudo me dava medo, um medo do que você podia sofrer na vida, do que podia te acontecer, das dificuldades que você podia passar…”, contou.

Ela também relatou que as palavras escolhidas por Fernando naquele momento foram importantes. “Me lembro muito de você dizer que não queria ser excluído do convívio das pessoas que ama. Acho que essa tua fala foi muito forte para nós”. Marta encerrou o assunto fazendo questão de dizer que a relação do filho com a família nunca foi abalada e que sua descoberta acabou se tornando um aprendizado para toda a família. “Em momento algum, a tua família te deixou de lado, pelo contrário, você continua sempre a pessoa maravilhosa, verdadeira e afetuosa que é. Não vou dizer que tudo foi fácil, porque foram muitas novidades ao mesmo tempo, e eu fui aprendendo, passei a ver as coisas com outros olhos. Eu deduzo que a gente tem que estar aberto na vida para aprender e crescer. E todo o processo de crescimento é dolorido, mas aprendemos muito nesse processo. A única forma de você vencer preconceito é enfrentar a verdade e aceitar os processos de transformações que os filhos têm”, concluiu ela.

Assista a live na íntegra:

