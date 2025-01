Mãe de Lexa pede orações após cantora ser internada com pré-eclâmpsia

Darlin Ferrattry, mãe da cantora Lexa, de 29 anos de idade, usou o seu perfil no Instagram, na última quarta-feira, 22, para pedir orações aos seguidores. A artista está internada no Hospital Santa Joana, em São Paulo, com um quadro de pré-eclâmpsia – hipertensão arterial, que se não controlada pode atingir diversos órgãos do corpo e ser fatal para o bebê e a gestante.

“Quero pedir a todos que estão preocupados com esse momento tão delicado que a minha família está enfrentando: orem por nós”, escreveu nos Stories.

A artista está grávida de seis meses da primeira filha, Sofia, de seu relacionamento com o ator Ricardo Vianna, de 32 anos. No Instagram, a equipe da cantora também publicou um comunicado oficial após a internação de Lexa.

+ Grávida, Lexa está estável após diagnóstico de pré-eclâmpsia, diz boletim

“A artista LEXA e seus escritórios, Ferrattry Empreendimentos Artísticos e Ideal Entretenimento, vêm a público, por meio de sua assessoria de imprensa e jurídica, compartilhar uma decisão tomada com muito cuidado e respeito aos seus fãs e contratantes. Em razão de questões relacionadas à saúde da cantora e de sua filha, todos os compromissos previamente acordados para os próximos meses serão ajustados em conjunto com os contratantes para novas datas”, informou um trecho da nota.

No último sábado, 18, Lexa contou no Instagram que esteve sumida das redes sociais porque precisou ir ao oftalmologista após um inchaço no olho – esta é um dos sintomas de pré-eclâmpsia.

“Vim na oftalmologista! Meu olho está bem inchado! E os medicamentos, grávida, estão bem diferentes… Já, já estarei 100%”, contou a artista na ocasião. A artista mostrou o olho inchado aos seguidores. “Ele está mais inchado do que nessa foto. Cancelei vários compromissos”, explicou.

Contudo, após o diagnóstico delicado, Lexa fez um pronunciamento oficial confirmando que precisará se dedicar à saúde dela e da filha, por isso, teve de deixar o posto de Rainha de Bateria da Unidos da Tijuca, escola de samba do Rio de Janeiro.

“A vida de uma mãe começa nas escolhas e nas renúncias e hoje minha maior prioridade é a minha filha”, explicou nas redes sociais.