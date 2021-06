Mãe de Lázaro revela que está recebendo ameaças de morte

Eva Maria de Souza, mãe de Lázaro Barbosa, revelou ao G1 que tem recebido ameaças de morte e que tem medo de sair de casa, na cidade de Barra do Mendes, no sudoeste da Bahia.

“O pessoal me liga, fica falando que vai me pegar aonde eu for, ameaças desse tipo assim”, disse a mãe de Lázaro Barbosa.

Eva Maria de Souza relatou que em uma das ameaças recebidas, um homem disse que ia fazer com ela o que Lázaro Barbosa fez com uma família de Ceilândia, no dia 9 de junho.

“Ele me falou assim, que iam fazer comigo que nem ele fez com as vítimas”, revelou.

De acordo com Eva Maria de Souza, por causa dos crimes cometidos por Lázaro e ameaças recebidas, ela não tem saído da casa onde mora por medo.

“Está difícil, eu estou com muito medo, não estou podendo sair de casa, só fico em casa e é dessa forma”, contou.

