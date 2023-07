Mãe de Larissa Manoela vendeu mansão em Orlando sem o consentimento da filha, diz colunista

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/07/2023 - 6:23 Compartilhe

Novos detalhes acerca da relação conturbada de Larissa Manoela com sua mãe, Silvana Taques, foram revelados nesta segunda-feira, 24.

Segundo o portal do jornalista Leo Dias, um dos motivos da ruptura familiar da atriz teria sido o fato de que Silvana vendeu uma das mansões da filha em Orlando (EUA) sem a sua autorização. A mansão no condomínio ChampionsGate teria sido vendida por cerca de US$ 1,1 milhão, ou R$ 5,3 milhões.

O portal ainda afirma que, mesmo após Larissa completar 18 anos, ela nunca teria tido autonomia para lidar com o próprio dinheiro. Ao invés disso, Silvana era responsável pela gestão de seus faturamentos como atriz e cantora, concedendo “mesadas” controladas à filha.

Ainda de acordo com o jornalista, desde que assumiu o controle da própria carreira, a noiva de André Luiz Frambach estaria investigando o paradeiro de seus bens e patrimônio desde a época em que a mãe atuava como sua empresária.

