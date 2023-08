Mãe de Larissa Manoela, Silvana Taques é intimada pela Polícia do RJ a depor

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/08/2023 - 17:24 Compartilhe

A mãe da atriz Larissa Manoela, Silvana Taques, foi chamada pela Polícia Civil do do Rio de Janeiro para prestar depoimento sobre mensagem contendo suposto preconceito religioso.

Em meio à polêmica sobre o patrimônio de Larissa, que levaram a atriz a se afastar dos pais, acabou vindo à tona um trecho de uma conversa particular em que Silvana debocha da religião do noivo da filha, André Luiz Frambach.

Segundo informações do programa Fofocalizando (SBT), Silvana tem até três dias para se apresentar na delegacia para prestar depoimento.

Caso não compareça, ela poderá ser conduzida coercitivamente à Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi).

Intolerância religiosa

Internautas apontaram como intolerância religiosa as declarações de Silvana Taques. De acordo com publicação no portal g1 dessa terça-feira (22), a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), abriu um inquérito para investigar denúncia de discriminação e preconceito de religião.

A notícia crime foi encomendada pela Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Rio, contra a mãe de Larissa Manoela, logo depois das declarações ofensivas destinadas a religiões de matrizes africanas.

No print da conversa que foi divulgado, Silvana xinga a filha e em seguida, usa de deboche para desejar Feliz Natal.

“Esqueci de te desejar… que você tenha um ótimo natal aí com todos os guias dessa família macumbeira. kkkkkk”, escreveu ela em um aplicativo de mensagem.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias