Mãe de Larissa Manoela ri de acusação sobre milho: ‘Não teria R$ 10? Você acredita nisso?’

Silvana Taques, mãe de Larissa Manoela, deu uma entrevista ao Domingo Legal, do SBT, neste domingo, 20. Recentemente, uma disputa familiar com acusações de má gestão de patrimônio veio à tona após denúncias da atriz ao Fantástico, falando sobre seu rompimento com ela e seu pai, Gilberto Elias Santos.

Durante a conversa conduzida por Chris Flores, ela foi questionada sobre a declaração de Larissa Manoela de que precisava de autorização dos pais até mesmo para comprar produtos simples, como um milho durante passeio na praia.

Silvana dá risada antes de responder: “Ai, Cris… Você acha, mesmo, que a Lari não teria R$ 10 pra não comprar um milho na praia? Você acredita nisso?”

“A partir do momento que ela fez 18 anos, ela teve acesso ao cartão black, sem limite. Tinha a senha e acesso a esse dinheiro. Ela sempre pôde comprar tudo que ela quisesse, de qualquer valor. Inclusive, carro. Bolsa, sapato, era bem mais caro que um milho na praia.”

Em outro momento, a mãe falou sobre o encontro mais recente com Larissa Manoela: “[A última vez] que eu a vi foi em abril, acho. Estava lá, arrumando as coisas. Ela chegou e perguntou para o moço que trabalha em casa, no jardim. Quando eu ouvia a vozinha, fui lá, enxerguei o carro dela e falei: ‘Lari, vem aqui pra gente conversar’. Mas ela não aceitou meu convite”.

Celso Portioli e Chris Flores explicaram a motivação para a entrevista: “Até agora a gente ouviu a versão da Larissa. E, no jornalismo, a gente tem que ouvir os dois lados. A gente gosta muito da Larissa. Por que eles [pais] decidiram falar com a gente? Pelo respeito, carinho e confiança que eles têm na família SBT”.

Onde assistir à entrevista da mãe de Larissa Manoela ao Domingo Legal?

Em geral, todos os programas Domingo Legal são disponibilizados para assistir no canal de YouTube da atração, até o dia seguinte à exibição na TV aberta.

Nova entrevista de Larissa Manoela ao Fantástico

Novas declarações de uma entrevista de Larissa Manoela devem ir ao ar também neste domingo, 20, no Fantástico, da Globo. Desta vez o destaque será dado à sua advogada, que alega transferências que totalizariam cerca de R$ 5 milhões feitas da conta da atriz para a conta dos pais. O programa começa às 20h30.

Entenda o caso envolvendo os pais de Larissa Manoela

Larissa Manoela rompeu a relação pessoal e empresarial com os pais, que eram os administradores de sua carreira, no primeiro semestre de 2023. Ela teria aberto uma auditoria contra a mãe para apurar a suposta venda de sua mansão em Orlando (EUA), o que foi negado por eles.

No dia 13 de agosto, ela revelou detalhes sobre o caso e contou que, mesmo após completar 18 anos, não era informada sobre suas questões financeiras. Por esse motivo, passou a questionar a situação de maneira incisiva desde 2022.

A artista contou que não tinha acesso pleno à sua fortuna, recebendo apenas uma ‘mesada’ dos pais, de valor não divulgado. Em trecho da entrevista para o Fantástico, ela mostra um áudio enviado ao pai pedindo dinheiro para que comprasse milho durante uma ida à praia.

Larissa Manoela também destacou que acreditava ter 33% da empresa criada para gerir sua carreira, valor igual a cada um dos pais. Posteriormente, teria descoberto que, na realidade, ela tinha apenas 2%, diante de 49% de Silvana e 49% de Gilberto.

Durante a entrevista, também afirmou que abriria mão de cerca de R$ 18 milhões que teria conquistado até então: “Tenho a plena certeza de que o meu caminho vai me trazer grandes conquistas. Eu tenho só 22 anos. Tenho a plena consciência de que essa minha escolha é para dar o conforto necessário para os meus pais”.

Em nota enviada ao programa, os pais da artista argumentaram que Larissa “falta com a verdade”. “Acreditam ser extremamente triste e lamentável, contudo, a opção pela ingratidão, pela indiferença e pelo desrespeito aos pais, que se recusam a responder com os mesmos sentimentos à injustiça que estão sofrendo. Porque Larissa é filha deles, amada incondicionalmente”, diz um trecho do comunicado.





Desde então, a disputa entre Larissa Manoela e seus pais tem gerado bastante repercussão nas redes sociais e em programas de TV. O próprio Fantástico exibe uma nova reportagem sobre ela, com novas informações sobre o caso, neste domingo, 20 de agosto. O Domingo Legal, do SBT, por sua vez, trouxe uma entrevista com Silvana, a mãe da atriz. Já seu pai, Gilberto, publicou um desabafo no Instagram.

