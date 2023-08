Mãe de Larissa Manoela recorre à religião para se reconciliar com a atriz, diz colunista

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/08/2023 - 16:42 Compartilhe

Em meio às polêmicas sobre destino do patrimônio adquirido ao longo de 18 anos de carreira artística de Larissa Manoela, a mãe da atriz estaria recorrendo à religião para se reconciliar com a filha.

De acordo com o colunista Daniel Nascimento, do portal Terra, em publicação nesta terça-feira (22), Silvana Taques, que é católica, estaria buscando ajuda religiosa para que as desavenças na família cheguem ao fim e a atriz volte a conviver com os pais.

Segundo a publicação, Silvana e o marido, Gilberto Elias, têm frequentado algumas igrejas evangélicas. Eles teriam recebido ‘revelações’ e ‘profecias’ acerca das brigas que levaram a atriz a se afastar dos pais.

Em suas passagens pelos cultos, o casal tem clamado para que Larissa ‘enxergue melhor as escolhas que tem feito’.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

