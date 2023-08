Mãe de Larissa Manoela quebra silêncio em meio a polêmica: ‘Nunca quisemos ficar com nada’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/08/2023 - 2:13 Compartilhe

Silvana Taques finalmente veio a público nesta quarta-feira, 16, para comentar seu lado da polêmica com a filha, Larissa Manoela. Essa é a primeira vez que a ex-empresária da filha fala pessoalmente sobre o assunto desde a entrevista de Larissa no domingo, 13, ao “Fantástico”.

Em entrevista à colunista Mônica Bergamo, da “Folha de S.Paulo”, Silvana se defendeu de acusações e declarou que não tem ressentimentos pela filha.

“O meu sentimento verdadeiro é de profunda tristeza e desolação, e de imensa preocupação com ela”, começou, afirmando que nunca teve a intenção de prejudicar Larissa. Com relação à venda de imóveis sem seu conhecimento, pontuou: “Nada foi feito, nenhuma decisão foi tomada, sem o conhecimento e o consentimento dela. Sempre perguntamos para a Larissa sobre cada trabalho e esclarecíamos: ‘Você não é obrigada a fazer’”.

A empresária preferiu se abster de comentários acerca do patrimônio da filha, mas declarou que ela e o marido, Gilberto Elias, jamais tiveram interesses financeiros. “A nossa única intenção como pais, ao constituir as empresas, foi blindar o patrimônio da Larissa contra terceiros. Nunca quisemos ficar com nada dela”, continuou.

E afirmou: “Se houve alguma falha minha e do meu marido, foi talvez a de pecar pelo excesso de zelo com ela. Fizemos de tudo para ela nunca precisar aprender algo pela dor.”

Ela também afirmou que “aceita, mas não concorda” com a escolha de Larissa de manter um relacionamento com o ator André Luiz Frambach, e reiterou seu amor pela atriz.

“No momento em que ela sinalizar que precisa de nós, com certeza estaremos de braços abertos para ajudá-la no que for preciso. Jamais eu deixarei de ser a mãe dela. Jamais deixarei de amá-la. Embora pequena, formada apenas por nós três, sempre fomos uma família. E ela sempre foi uma ótima filha”, finalizou.

