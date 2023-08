Mãe de Larissa Manoela chora na TV e comenta briga: ‘Nunca quis o dinheiro dela’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/08/2023 - 18:18 Compartilhe

A briga patrimonial entre Larissa Manoela e seus pais segue rendendo. Em entrevista ao “Fantástico”, a atriz disse ter aberto mão de seu patrimônio de R$ 18 milhões, após romper com eles. No entanto, o casal Gilberto Elias e Silvana Taques nega as acusações, e pela primeira vez após a repercussão do caso, a mãe da artista fala sobre o assunto em um programa de televisão.

+ Pais de Larissa Manoela são acusados de narcisismo; entenda o termo e saiba identificá-lo

+ Lei Larissa Manoela: deputados apresentam PL para proteger menores

No domingo, 20, Silvana dará uma entrevista exclusiva ao “Domingo Espetacular” (SBT). Em trechos de divulgação, a mãe da artista chora ao comentar a briga familiar e declara: “Nunca quis o dinheiro dela”.

Segundo ela, está tentando contato com a filha. “Lari, vem aqui para a gente conversar… Mas ela não aceitou meu convite”, relata.

Vale relembrar que em entrevista à colunista Mônica Bergamo, da “Folha de S.Paulo”, após a exposição de Larissa em rede nacional, Silvana se defendeu das acusações e declarou que não tem ressentimentos pela filha.

“O meu sentimento verdadeiro é de profunda tristeza e desolação, e de imensa preocupação com ela”, começou, afirmando que nunca teve a intenção de prejudicar Larissa. Com relação à venda de imóveis sem seu conhecimento, pontuou: “Nada foi feito, nenhuma decisão foi tomada, sem o conhecimento e o consentimento dela. Sempre perguntamos para a Larissa sobre cada trabalho e esclarecíamos: ‘Você não é obrigada a fazer’”.

