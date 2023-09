Mãe de Kayky Brito publica primeiros cliques após alta hospitalar: ‘Ganhou uma nova vida’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/09/2023 - 20:53 Compartilhe

Sandra Brito, mãe de Kayky Brito, compartilhou os primeiros registros do filho em casa após receber alta, nesta sexta-feira, 29.

O ator passou 27 dias internado após ser atropelado na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, ao atravessar uma avenida de madrugada. Ele sofreu politrauma corporal e traumatismo craniano e precisou ser operado mais de uma vez.

Nas imagens publicadas, no Feed do Instagram, Kayky está com o cabelo bem baixo e usando uma tipoia no braço.

Ao lado Kayky nas imagens estão sua irmã, a também atriz Sthefany Brito, o padrasto, Joe, e o cunhado, Igor Raschkovscky.

“Foram dias bem difíceis… Dias de muito choro… Dias de muita tristeza… Dias de decisões… Todas as manhãs eu acordava, chorava muito e conversava com Deus… Ele me acalmava e me levantava .. Implorava para Ele não soltar a mão do meu filho e assim Ele fez”, escreveu Sandra na legenda da publicação.

A matriarca também agradeceu o apoio recebido de fãs e amigos no decorrer do último mês.

“Obrigada pelas mensagens… Orações e carinho de todos vocês… Vocês não tem noção como tudo isso nos fortaleceu… Um agradecimento especial a Sthefany, Igor… Estivemos todos unidos todos os dias… Na alegria e na tristeza… Como diz o Kayky… Tudo junto e misturado… Amo vocês e acreditem: as orações e carinhos de vocês nos uniram cada vez mais nesse corrente de amor”, continuou ela.

