Mãe de Juliette pergunta se Carla Diaz colocou o ‘silicone que o Rubinho deu’

Juliette ainda tem contato com alguns de seus colegas de confinamento do BBB21, uma delas é Carla Diaz. A vencedora da edição deste ano do reality encontrou com a atriz em um hotel e divertiu os seguidores ao revelar uma dúvida que sua mãe tinha sobre Carlinha.

Fátima, mãe de Juliette, queria saber se Carla tinha colocado o “silicone que o Rubinho deu”, referindo-se à personagem Carine, em “A Força do Querer”. “Perguntei se ela ficou com o Rubinho. Aí, naquela novela, aquele menino Rubinho disse que ia dar um silicone”, disse Fátima. “Mainha perguntou se ela colocou mesmo o silicone que o Rubinho deu”, resumiu a advogada.

