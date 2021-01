Mãe de jovem vítima da Covid-19 diz que doença paralisou corpo da filha: ‘Pulmão estava esfarelando’

Moradora de São José do Rio Preto, em São Paulo, Solange Cristina Ferreira, de 41 anos, viu a filha Lauane Cristina Ferreira de Moraes, de 23 anos, morrer por complicações provocadas pela Covid-19.

Em entrevista ao G1, Solange resumiu o drama vivenciado com a filha. “A doença foi paralisando o corpo todo dela. Os médicos me diziam que o pulmão dela estava esfarelando e ficando como uma bucha de lavar louças. Foi um choque muito grande quando recebi a notícia da morte da minha filha. Ela não tinha nenhuma comorbidade. Era totalmente saudável”, contou.

A mãe revelou que Lauane morou em Londres, na Inglaterra, durante um ano e três meses. No entanto, ela decidiu voltar para o Brasil no dia 3 de junho. Dez dias após chegar ao município do interior de São Paulo, a jovem começou a apresentar sintomas associados ao coronavírus e resolveu procurar ajuda.

“Ela fez exames. O resultado apontou que ela estava com as plaquetas baixas. Então, minha filha foi ao médico, que falou que era dengue. Quando o plantão foi trocado, outro médico disse que minha filha poderia estar com Covid-19, mas marcaram o exame para dias depois”, relembrou Solange.

Pensando que estava com dengue, a vítima voltou para casa, mas começou a sentir falta de ar e, em seguida, dificuldades para se comunicar. “Chamamos uma ambulância, mas ninguém apareceu. Então, o namorado a levou para uma unidade de saúde. Depois, ela foi transferida para o Hospital de Base, onde foi entubada instantaneamente”, relembrou.

Solange também afirmou que colheram o material genético de Lauane para fazer o exame de coronavírus somente quando a jovem estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). “Minha filha ficou 48 dias internada, lutando contra a doença. Ela morreu em 23 de agosto. Minha vida nunca mais foi a mesma. Estou com pressão alta. Choro praticamente todos os dias. Queria que ela me enterrasse. Não ao contrário”, desabafou.

“Ela era uma menina encantadora e batalhadora. Tinha comprado uma casa, móveis, carro, tudo. Ela começou a trabalhar muito cedo. Filha de mãe solteira, ela se virou a vida inteira”, completou.

Abalada com a perda da filha, Solange confessou que não teve coragem de se desfazer do imóvel comprado por Lauane. “Ainda está do jeitinho que ela deixou. Minha outra filha está morando lá. Queremos deixar a memória dela viva entre nós”, finalizou.

