Mãe de jovem morta pelos pais na Itália é presa no Paquistão

SAN PAULO, 31 MAI (ANSA) – A mãe de Saman Abbas, jovem paquistanesa morta por sua família na noite entre 30 de abril e 1º de maio de 2021 em Novellara, perto de Reggio Emilia, foi detida nesta sexta-feira (31) no Paquistão, informaram fontes oficiais.

Shaheen Nazia, 51 anos, foi condenada à prisão perpétua por um tribunal de Reggio Emilia em dezembro passado, depois de ser considerada culpada à revelia pelo homicídio de sua filha, junto com seu marido, Shabbar Abbas.

A mulher havia foragido da Itália após o assassinato de Abbas e era alvo de um mandado de prisão internacional. Na época do crime, Shabbar também chegou a deixar o país europeu, mas foi extraditado do Paquistão para a Itália, onde está preso.

De acordo com as fontes, Shaheen foi localizada em um vilarejo na fronteira da Caxemira graças à cooperação entre a Interpol e a Polícia Federal do Paquistão.

Os relatos indicam que ela foi transferida para Islamabad, onde compareceu a um tribunal hoje para os procedimentos de extradição.

Na explicação da sentença, os juízes italianos disseram que Shaheen pode ter sido a pessoa que realmente executou o assassinato.

Além disso, descartaram que a motivação do crime tenha sido a suposta recusa de Saman de um casamento arranjado com um homem mais velho no Paquistão e afirmaram que o assassinato foi “impulsivo” e com aparente raiva da jovem.

O tio de Saman, Danish Hasnain, foi condenado a 14 anos de prisão pelo seu envolvimento no homicídio, enquanto dois dos seus primos foram absolvidos.

O corpo da jovem foi encontrado em uma fazenda perto de onde a família morava em novembro de 2022, 18 meses após seu desaparecimento, depois que o tio revelou onde ela havia sido enterrada. (ANSA).