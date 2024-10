Mãe de João Rebello divulga carta aberta sobre assassinato do ex-ator mirim

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/10/2024 - 9:02 Para compartilhar:

Maria Rebello, mãe de João Rebello, desabafou nas redes sociais, na manhã deste domingo, 27, data em que completa cinco anos da morte de seu irmão, o diretor da Globo Jorge Fernando, e coincidentemente, dia do sepultamento de seu filho, morto a tiros aos 45 anos de idade, no centro de Trancoso, sul da Bahia, na quinta-feira, 24.

“Hoje se instalou a tristeza eterna no meu coração. Hoje faz cinco anos que meu irmão morreu e hoje vou sepultar meu filho”, iniciou.

Ela falou também sobre a dor da perda e também desabafou sobre as circunstâncias da morte do filho.

“Foi ao mercado e foi confundido por dois bandidos incompetentes que nem sabem ser um bom bandido!”. Maria ainda falou sobre os suspeitos da polícia.

Segundo testemunhas, João foi atacado por dois homens enquanto estava dentro de um carro. Ele foi atingido por vários disparos nas proximidades da Praça da Independência. O caso é investigado pela 1ª Delegacia Territorial.

“27 DE OUTUBRO 2024! Hoje se instalou a tristeza eterna no meu coração. Hoje faz 5 anos que meu irmão morreu e hoje vou sepultar meu filho! O que aconteceu? O sorriso da família de repente virou pranto! A vida está me destruindo de quando em quando… Meu filho foi ao mercado e foi confundido por dois bandidos incompetentes que nem sabem ser um bom bandido! Dois bandidos com nome de anjo por ironia da vida, segundo sao os suspeitos da polícia.”

‘Quero deixar aqui pra todos os maldosos e imprensa vulgar a nota oficial da polícia da Bahia! Trancoso terra de faroeste! Cadê o paraíso?’.

A Polícia Civil da Bahia vem a público informar, que diante do crime ocorrido no dia 24/10/2024, que vitimou fatalmente João Rebello Fernandes, vem adotando todas as medidas legais cabíveis na apuração das circunstâncias, bem como da autoria do crime. A linha de investigação tem levado à impossibilidade de qualquer envolvimento da vítima em atividade criminosa. Com profundo respeito à vítima e seus familiares, assumimos o compromisso da transferência das informações. Seguimos à disposição.

Porto Seguro, 26 de outubro de 2024.

Bruno Barreto Garcia

Delegado de Polícia Civil

Titular 3ª DT/ Trancoso”.

Velório

Maria Carol Rebello, irmã do ator João Rebello, pediu nas redes sociais que as pessoas compareçam ao velório do ex-ator mirim vestindo preferencialmente roupas brancas.

Em publicação no Instagram, a atriz compartilhou mais detalhes sobre a cerimônia de despedida, que será realizada no domingo, 27, no Cemitério São João Batista, em Botafogo, no Rio de Janeiro.

No post, a atriz fez um pedido: “Ir preferencialmente de roupas brancas. Aos amigos que não puderem comparecer, sintonizem em vibração.”