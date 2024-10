Mãe de João Rebello comenta a morte do filho: ‘Mataram por engano’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/10/2024 - 11:08 Para compartilhar:

Maria Rebello, mãe de João Rebello Fernandes, ex-Globo, foi às redes sociais para afirmar que o filho foi assassinado “por engano”. O DJ morreu na noite de quinta-feira, 24, na Praça da Independência, no centro de Trancoso, sul da Bahia.

Em uma homenagem do empresário Renato Rabelo a João, Maria comentou: “Terra violenta! Mataram por engano, confundiram o carro! Ele ‘tava’ vivendo em uma cidade onde parecia uma vida tranquila, com sua mulher Karine tocando, fazendo festa com sua doçura”. Ela ainda disse que não conseguiu dormir, e que a sua filha, Carol, foi para Trancoso. Ao finalizar, ela afirmou que seu luto “será eterno”.

“Meus amores, meus filhotes foram morar na ‘Baêa’, eu aqui morrendo de saudades”, escreveu a atriz ao se despedir dos dois filhos, que estavam morando na Bahia desde setembro.

João ficou famoso na infância ao atuar em Bebê a Bordo” (1988), “Vamp” (1991) e “Deus nos Acuda” (1992). Ele também era sobrinho do diretor Jorge Fernando, que faleceu em 2019.

Desde que parou de atuar, o ex-Globo trabalhava como DJ e produtor de videoclipes.