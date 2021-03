Mãe de Jair Bolsonaro recebe a segunda dose da vacina contra a Covid-19

A idosa Olinda Bunturi Bolsonaro, de 93 anos, mãe do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), foi vacinada nesta segunda-feira (8) com a segunda dose do imunizante Coronavac. A mãe do presidente recebeu um profissional da saúde em casa na cidade de Eldorado, no interior de São Paulo. As informações são do G1.

De acordo com o cartão de vacinação divulgado pela prefeitura, Olinda havia recebido a primeira dose da Coronavac em 12 de fevereiro e esperou 24 dias para receber a segunda. A Coronavac é produzida pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, ligado ao governo paulista.

Além de Olinda, a cuidadora dela, Maria José Fermino, de 61 anos, também foi vacinada. Ela foi até a Unidade Básica de Saúde (UBS) do município, onde foi aplicada a primeira dose da vacina Oxford/AstraZeneca. Maria deve tomar a segunda dose da vacina em 8 de junho.

