Mãe de Isis Valverde rebate etarismo após fim de namoro com homem mais novo: ‘Faço o que quiser’

Rosalba Nable, mãe de Isis Valverde, repercutiu recentemente após assumir um relacionamento com um homem 24 anos mais jovem, entretanto, o namoro durou pouco tempo. No Instagram, nesta segunda-feira, 3, ela desabafou sobre comentários etaristas que recebeu durante o período.

“Eu tenho um nome: Rosalba. Nasci em 05/11/63, portanto, não tenho 57 anos, tenho 59. Sou pedagoga, bacharel em Direito (não sou advogada), tenho 3 especializações, sou concursada e trabalho há 32 anos no TJMG. Fui casada por 29 anos e tenho uma filha. Já sou avó. Sou também totalmente independente, livre, solteira – soletrem – S O L T E I R A e não devo nada a ninguém. Tenho uma identidade. Uma personalidade forte e consolidada. Boa saúde, exames e plano de saúde em dia e passo bem, obrigada”, iniciou.

Na sequência, ela rebateu as críticas sobre sua idade. “Virei assunto por ser ‘mãe’. Fato. E outra, eu não preciso que me ‘defendam’, não. Posso fazer isso sozinha. Mas neste caso, me ‘defender’ de quê mesmo? Fiz algo errado? Prejudiquei alguém? Estamos falando de etarismo em 2023. Este é o tema que merece o foco. Não sou eu. E me veio a lembrança de minha mãe, que foi prefeita, diretora e professora. Uma mulher de inúmeras qualidades. Mas que também foi a primeira mulher divorciada dessa cidade – o detalhe importantíssimo que era mencionado antes de qualquer coisa, quando falavam dela. E vejo que nada mudou nesses anos todos”, refletiu.

Rosalba lamentou que mesmo após 40 anos, ainda há preconceito com a idade. “Olhem a proporção que tomou isso tudo só porque estou viva, plena e feliz. Não pode? Quem disse? E ainda há quem sussurre que foi proposital, que ‘é só não publicar’. Gente, a página é minha. Faço o que quiser. Publico o que eu desejar. Apago quando bem entender”, pontuou.

A mãe de Isis Valver destacou ter a conta no Instagram desde 2017, sem nenhuma intenção de chamar a atenção de absolutamente ninguém. “Que chato ser julgada por pessoas que nem me conhecem. A sorte é que tais julgamentos não acrescentam absolutamente nada em minha vida. Nem tiram. Só que esses holofotes preconceituosos acenderam, mais uma vez, a fogueira que nos queima, desde sempre. Muitas mulheres se sentiram machucadas, ofendidas e magoadas e vieram aqui se unir. A ferida que nunca fecha, sangra. A dor mundial que nos anula e nos coloca sempre pra baixo – sempre culpadas, sempre atacadas – nunca vai parar de doer”, declarou.

“Apesar de não estarmos mais na idade média, esse tempo todo não é suficiente para que sejamos vistas com o mínimo de respeito. Pois bem, somos 35,6k. Eu não vou me calar. Não vamos nos calar. Nos deixem em paz”, finalizou Rosalba.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rosalba (@rosalbanable)

