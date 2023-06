Mãe de Isis Valverde faz reflexão após fim do namoro com rapaz mais jovem

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/06/2023 - 13:49 Compartilhe

Rosalba Nable, 57 anos, mãe da atriz Isis Valverde, fez um desabafo após o fim do seu relacionamento com um rapaz 24 anos mais jovem. Nesta terça-feira (27), ela usou a sua conta no Instagram para falar sobre as cobranças que as mulheres enfrentam ao longo da vida.

Recentemente, a pedagoga terminou o seu namoro com Bruno Shina, 33. Em seu desabafo, Rosalba também refletiu sobre o etarismo e destacou que não irá se submeter às imposições sociais.

“O tempo todo precisando provar, validar, mostrar. E depois de tantas lutas, pronta para ser só feliz, você, mulher, se depara com uma cobrança: não se pode envelhecer. Os anos têm, obrigatoriamente, de te transformar em outra pessoa. Tudo é ridículo depois que você entardece”, disse ela em uma publicação no Feed.

“A opinião alheia, então, detém o poder de escolher quem você deve ser. Você deve abandonar suas versões antigas, aliás, você nem pode mais ser você”, analisou ela em forma de crítica.

“Agora, temos o direito de fazer o que queremos e estar com quem queremos. Temos o direito de ir onde quisermos e o direito de não querer ir. Temos o direito de permanecer, mas somente enquanto for da nossa vontade”, disse ela, destacando, também, que boa parte do preconceito que as mulheres sofrem vem justamente de mulheres.

Confira a publicação de Rosalba Nable no Instagram:

