Mãe de Isis Valverde celebra aniversário de 60 anos ao lado de namorado universitário

Mãe de Isis Valverde, Rosalba Nable celebrou a chegada dos seus 60 anos de vida, neste domingo, 5. A comemoração foi em grande estilo, com um passeio em Búzios, Região dos Lagos do Rio de Janeiro, em companhia da filha, do neto, do genro, Marcus Buaiz e, também, do novo namorado, o universitário Carlos Wanderson.

Em sua conta no Instagram, ela compartilhou registro dessa celebração e um texto em que faz reflexão sobre sua nova fase.

“Neste dia, há sessenta anos atrás, eu nascia. Era uma segunda-feira, meia noite. Minha mãe me registrou em uma terça para que eu ficasse um dia mais “jovem”. E posso dizer que o desejo dela, de uma certa forma, funcionou. Já renasci muitas vezes. Morri aos 58 anos. Já havia morrido aos 19. E também aos 40”, disse ela.

O empresário Marcus Buaiz, com quem a filha assumiu o relacionamento recentemente, também fez um post em homenagem à sogra.

“Ro te desejo muita Paz, Saúde e Alegria!!! Que Deus te abençoe e proteja sempre. Sorte a minha ter você por perto”, escreveu ele, ao publicar uma foto abraçado à mãe de sua namorada.

Novo namorado

Rosalba assumiu o novo namoro em outubro. Carlos Wanderson é da mesma cidade dela, Aiuruoca, no estado de Minas Gerais, e está cursando Análise e desenvolvimento de sistemas.

Antes, Rosalba namorou Bruno Shina, 33 anos. O relacionamento chegou ao fim em junho após a advogada enfrentar uma onda de críticas por conta da diferença de idade entre os dois.

