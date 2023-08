Mãe de Isabella Nardoni fala sobre desejo de vingança: ‘Nunca tive esse sentimento de ódio’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/08/2023 - 15:12 Compartilhe

Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabella Nardoni, falou sobre o documentário que relata o crime brutal cometido contra sua filha, lançado recentemente.

Apesar de se tratar de um caso chocante, ela negou ter o desejo de vingança contra os autores do assassinato, o pai da menina, Alexandre Nardoni, e a esposa dele, Anna Carolina Jatobá.

“Eu nunca tive esse sentimento de ódio. Eu nunca pensei que tinha que matar ele, nunca tive. Nunca tive esse sentimento nunca passou pela minha cabeça”, disse ela durante a sua participação no podcast ‘Ticaracatica Cast’, publicado na última quarta-feira (23).

Ana Carolina Oliveira, o pai e a madrasta da criança deveriam pagar pelo assassinato de Isabella na cadeia.

“É fácil morrer, difícil é pagar. E Deus sabe de todas as coisas. Se eu te falar de onde veio [esse sentimento]? Não sei”, desabafou ela.

“Eu prefiro seguir o caminho do bem do que ir pro caminho do mal que não vai me trazer minha filha de volta e só ia me destruir. É o caminho que eu aprendi e quero seguir para sempre na minha vida”, finalizou ela.

A menina Isabella Nardoni foi morta pelo pai e pela madrasta, em 2008, aos 5 anos de idade. A história do assassinato foi documentada em filme, lançado na semna ássada pela Netflix.

Anna Carolina Jatobá foi condenada pela morte de Isabella juntamente com o pai da criança. Ela deixou o presídio de Tremembé, no interior de São Paulo, para cumprir a pena no regime aberto, há cerca de dois meses.

Atualmente, ela vive no apartamento de luxo do sogro, em Santana, na zona norte de São Paulo.

