Mãe de Isabella Nardoni dá à luz uma menina

A mãe de Isabella Nardoni, Ana Carolina Oliveira, deu à luz uma menina nesta quarta-feira (26) no Hospital e Maternidade São Luiz, em São Paulo. A criança foi batizada de Maria Fernanda. As informações são do portal Metrópoles.

A bebê é filha de Ana Carolina com o administrador Vinícius Francomano. Ela é a segunda filha do casal: eles também são pais de Miguel, de 3 anos.

Relembre o caso

Em março de 2008, a menina Isabella foi assassinada, jogada pela janela do quarto dela, no sexto andar de um prédio. O júri que julgou o caso entendeu que os autores do crime foram o pai, Alexandre Nardoni, e a madrasta, Anna Carolina Jatobá, condenados a 30 e 26 anos de cadeia, respectivamente. Os dois alegam inocência, e a defesa recorre no Supremo Tribunal Federal (STF).