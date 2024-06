Mãe de influencer chora e fala em dor de perder o filho em acidente: ‘Meu coração está partido’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/06/2024 - 19:50 Para compartilhar:

A mãe do influenciador Lucas Alexandre, de 22 anos, utilizou o perfil do Instagram do filho para desabafar e relatar a morte dele em um acidente de trânsito na GO-080, KM 9, em Goiânia, na madrugada deste sábado, 22. Ele chegou a ficar preso nas ferragens do veículo.

Ao confirmar que Lucas faleceu, Sandra Nunes chorou ao falar da perda de seu filho.

+ GO: influencer morre após acidente de carro

“É com a dor no meu coração. É com imenso pesar. Meu coração está partido, que eu vim aqui falar para vocês que realmente não é mentira, é verdade. O Lucas sofreu um acidente de carro, o carro capotou, ele estava vindo de um evento agora cedo, por volta de 2h16 ele saiu do evento, e ele capotou o carro e veio a óbito, faleceu.”

Conforme o Corpo de Bombeiros de Goiás, Lucas teve o óbito constando pela equipe médica do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

“Agora estou aqui escolhendo um caixão para enterrar um filho. Arrumando para fazer um velório, de um filho, que não era só um filho, era uma joia que eu tinha.”

O corpo ficou aos cuidados da Polícia Técnico Científica. Ainda segundo a corporação, não há informações se havia mais pessoas no veículo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Alexandre (@uailuquinhass)