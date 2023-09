Mãe de Guimê se arrepende e diz não saber se Lexa traía o cantor há dois anos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/09/2023 - 21:25 Compartilhe

A mãe de MC Guimê causou o maior alvoroço, na tarde desta terça-feira, 26, ao afirmar que Lexa trai o cantor há dois anos com bailarino de sua equipe. Porém, pouco depois, a ex-sogra da funkeira se arrependeu e disse que fez a declaração porque estava irritada.

As declarações foram feitas ao colunista Leo Dias, do programa Fofocalizando (SBT). Em seguida, Maria Cristina, mãe biológica de MC Guimê, enviou vídeo ao portal do colunista dizendo que não é possível afirmar que a cantora traía seu filho há dois anos.

“Eu estava com muita raiva, porém não posso afirmar que são dois anos, pois eu vi muitas pessoas ofendendo ele nas redes sociais”, disse Maria Cristina.

Tudo começou após rumores, no último final de semana, de que um bailarino de Lexa seria o pivô da separação entre a funkeira e Guimê.

Maria Cristina Amaral havia sugerido que o jogo poderia se inverter com o atual amante de Lexa, que, para ela, estaria rindo da situação, se tornando um “macho futuro corno”.

A mãe do cantor também criticou a postura da ex-nora quando Guimê foi desclassificado do BBB23 (TV Globo) por importunação sexual, insinuando que a funkeira estaria fazendo um drama exagerado para a situação.

