Mãe de Gil do Vigor revela que já se prostituiu: ‘Me vendi para criar meus filhos’

Em sua biografia “Tem Que Vigorar”, lançada esta semana, Gil do Vigor relata um episódio delicado e comovente, que pode ser comparada com a histórias de inúmeras mães brasileiras.

Além da dedicatória, a importância de Jacira Santana é tamanha na vida do filho, que em diversos momentos do livro, a mãe do ex-BBB narra histórias em primeira pessoa.

Com dificuldades para criar os filhos, Jacira conta que chegou a se prostituir para poder colar comida em sua casa para Gil e suas irmãs, Janielly e Juliana.

Proposta

Sem conseguir manter a família, Jacira revela que recorreu ao pai do ex-brother para ajudá-la. Foi então que ela ouviu que só receberia o auxílio em troca de sexo. Mãe de três filhos, ela recusou a proposta.

Entretanto, Jacira não conseguiu negar outra oferta feita por outro homem, pois a situação em casa era bem delicada na parte financeira.

“Um homem me ofereceu dinheiro para eu poder comprar comida para as crianças se eu saísse com ele. E eu fiz isso. […] Chegar a esse ponto é extremamente difícil para uma mulher. Mas não tenho vergonha: meus filhos valem mais do que eu”, conta Jacira no livro.

A mãe de Gil ainda foi além: “Eu tive que me deitar com homem para trazer comida para casa. Me vendi para criar meus filhos. E isso não me torna menor do que ninguém”, afirma.

A vida de “mãinha vigorosa” agora é completamente diferente, assim como a do economista após o BBB21. Ela se tornou influenciadora digital e participa ativamente no cotidiano do filho depois do reality.

