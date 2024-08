Mãe de Gabriel Medina manda indireta para Yasmin Brunet após bronze nos Jogos Olímpicos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/08/2024 - 7:34 Para compartilhar:

Simone Medina, mãe de Gabriel Medina, voltou a mandar uma indireta a Yasmin Brunet, após o surfista conquistar a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, na prova que aconteceu em Teahupoo, no Taiti, na segunda-feira, 5.

Ela comemorou a realização do filho, mas não deixou de relembrar o período em que ficou afastada do atleta devido aos conflitos com ex-nora, na época das Olimpíadas de Tóquio-2020. Simone também celebrou o fato de o surfista ter voltado a treinar com o padrasto, Charles Saldanha.

“Estou feliz por ele, estou feliz que ele está feliz, estou feliz porque ele está lá com o Charles, isso para nós é uma grande vitória. A gente passou alguns períodos meios chatos, mas agora, graças a Deus, a gente voltou mais forte. Já vou avisando para os adversários, a gente está mais forte. Eles que esperem por nós”, disparou, em entrevista ao canal Cazé TV.

Durante o casamento com a modelo, Medina chegou a romper relações com a família, o que teria sido motivo de conflitos entre Simone e Yasmin. Na época, a mãe do surfista chegou a dizer que havia sido expulsa da casa onde morava em Maresias, litoral norte de São Paulo, e que não tinha mais contato com os filhos.

Além da alfinetada na ex-BBB, Simone também fez uma publicação para parabenizar Medina. “Meu filho, você foi um gigante, como te disse pelo telefone, você é precioso, seu coração é lindo e, para mim, você sempre será o campeão. Coisa de mãe? Não sei, mas sinto muito orgulho de tudo que você construiu até aqui, e meu coração já se alegra com o que há de vir, pois sou uma mulher de fé. Filho, te amo”, escreveu ela.