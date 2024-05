Mãe de Gabriel Medina fala sobre reconciliação com o surfista: ‘O amor sempre prevalecerá’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/05/2024 - 14:54 Para compartilhar:

Já faz algum tempo que o clima entre Gabriel Medina e sua mãe, Simone, parece ter começado a melhorar. Os dois estavam afastados desde 2020 por conta de desavenças envolvendo a então esposa do surfista, Yasmin Brunet.

Na última quarta-feira, 15, os dois surgiram juntinhos em um clique publicado nas redes sociais, dando a entender que a paz começa a reinar entre mãe e filho.

“Voltando ao dia de hoje, não só comemorando o aniversário da minha princesa, mas a restituição da minha família. O bem sempre vence, o amor sempre prevalecerá”, escreveu Simone na legenda de um carrossel publicado no Instagram com imagens da família na comemoração pelos 19 anos da filha mais nova, Sophia. Dentre os cliques, chamam atenção duas fotos em que ela aparece apenas com Gabriel.

No texto, Simone fala sobre a alegria de ter a família reunida e de estar em paz.

“Amo meus filhos demais, meu coração explodindo de alegria de abraçá-los, sentir o cheirinho deles, vê-los se divertindo, sorrindo. Eu amo você, Charlão Medina, obrigada por dizer sim para nossa família, cuidar de nós e não desistir nunca”, disse ela, agradecendo ao marido, padrasto do surfista.

“Amo amo amo vocês: Gabriel, Felipe, Sophia e Fernando Junior, demais. Jesus e vocês são a razão da minha existência”, finalizou a matriarca.

Gabriel e Simone romperam relações em 2020, quando o surfista era casado com Yasmin Brunet. Segundo boatos naquela ocasião, a modelo foi apontada como causadora das desavenças na família. A briga teria sido motivada por questões financeiras, já que o surfista ficou incomodado com problemas no gerenciamento de sua carreira pela mãe.

O casamento com a modelo acabou no início de 2022.

Esta não é a primeira vez que surgem sinais de reconciliação entre Medina e Simone.

No último domingo, 12, Gabriel compartilhou um clique em que aparecia ao lado de Simone, celebrando o Dia das Mães.

No final do último mês de abril, o surfista usou as redes sociais para comemorar a sua volta ao Brasil. A mãe do atleta surpreendeu os fãs ao reagir à mensagem e vibrar com a notícia.

“Feliz em estar de volta”, disse ele na publicação, que recebeu várias interações.

“E eu mais ainda, filho”, comemorou Simone, que voltou a ser seguida pelo filho no início do ano.

Vale lembrar que Gabriel chegou a bloquear a mãe em suas redes sociais quando ainda estava casado com Yasmin Brunet.

