Mãe de Gabriel Medina dá sinais de reconciliação com o filho ao comemorar retorno do atleta ao Brasil

O surfista Gabriel Medina está de volta ao Brasil e comemorou a novidade com uma publicação no Instagram. A surpresa para os fãs, no entanto, foi a reação da mãe do atleta, Simone Medina, que interagiu nos comentários e vibrou com a notícia.

É que ele e a mãe estavam afastados após romperem rompido laços anos atrás. A comemoração de Simone foi um sinal de que os dois voltaram a se entender.

“Feliz em estar de volta”, disse ele na publicação, que recebeu várias interações.

“E eu mais ainda, filho”, comemorou Simone, que voltou a ser seguida pelo filho no início do ano.

Gabriel havia bloqueado a mãe quando ainda estava casado com a modelo Yasmin Brunet, apontada como o principal motivo do conflito familiar.

Porém, essa não é a primeira vez que Gabriel e Simone Medina trocam interações nas redes sociais.

Recentemente, ele reagiu com um emoji de coração à publicação de Simone sobre mais uma conquista do atleta.

“Aqui neste lugar tudo começou com aquele menininho de 15 anos ganhando de gigantes e agora você vive outra alegria como este homem maduro, lindo, temente e amado representando o Brasil nas Olimpíadas. Muito louco!”, festejou a matriarca.

Polêmicas em família

Os desentendimentos entre Gabriel e Simone Medina começaram quando o surfista ainda era casado com Yasmin Brunet, de quem está separado desde janeiro de 2022. Na ocasião, ela dizia que Gabriel era manipulado pela então esposa e que Yasmin o colocava contra Simone.

O surfista chegou a bloquear a mãe nas redes sociais por, supostamente, ter compartilhado uma publicação em que comparava a modelo a uma “atriz pornô”. A troca de farpas se intensificou e a empresária chegou a fazer uma série de críticas à mãe da modelo, Luiza Brunet.

