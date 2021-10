Mãe de Gabriel Medina ataca Yasmin Brunet em conversa com filho, diz portal Print de suposta conversa entre Simone e Gabriel Medina mostra a empresária comparando Yasmin Brunet e sua mãe à atrizes de filmes adultos

Em mais um capítulo dos desentendimentos entre Gabriel Medina e sua mãe Simone, o portal Metrópoles publicou uma foto de uma suposta conversa entre os dois em que a empresária atacava a modelo Yasmin Brunet, esposa do surfista. Nas mensagens, Simone dizia ter pena da “pobreza de espírito” do casal e que tinha um vídeo da modelo tendo relações sexuais.

– Até do seu julgamento eu tenho pena. Tenho pena de sua pobreza de espírito. Sua esposa e a mãe dela são muito decentes: Filme pornô, aborto, relacionamento homossexual. Quem é que são vocês? Podres! – escreveu a empresária.

– Ah, eu me esqueci. Recebi um vídeo da Yasmin fazendo uma chu… Tenho até vergonha de reproduzir a palavra. Ela estava bem louca em uma festa no condomínio dela no Rio. Novinha, bêbada, no estacionamento, fazendo isso num cara e depois vomitando. Quer falar de passado? Faça-me o favor! Vai ocupar em crescer de verdade! – completou Simone.

De acordo com o portal, a imagem da conversa foi enviada por amigos de Gabriel Medina. Depois dos ataques, o surfista teria bloqueado sua mãe em todas as redes sociais, incluindo o aplicativo de mensagens.

GABRIEL, YASMIN E SIMONE

​Desde o casamento do surfista Gabriel Medina com a modelo Yasmin Brunet, a mãe do atleta vem se afastado do casal e trocado indiretas nas redes sociais. De acordo com o portal Metrópoles, contudo, o distanciamento teria acontecido porque o campeão mundial teria deixado de pagar uma mesada à Simone Medina, causando desconforto na família.

