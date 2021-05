Mãe de Gabi Brandt ganha carro de luxo da filha

Silvia Nunes, mãe da influenciadora Gabi Brandt, foi surpreendida pela filha com um presente mais do que chique: um carro de luxo novinho.

Nos stories, a mãe de Gabi relatou como foi a experiência de ganhar um mimo desses da filha. “Oi gente vim contar um negócio pra vocês. Gabriela me ligou e falou assim: ‘Mamãe 13h pega um documento num endereço pra mim perto da sua casa?’ Eu: ‘tá bom filha eu vou lá’. Eu sai de qualquer jeito. Agora eu chego no endereço, entro no estabelecimento e tem isso aqui: o meu presente”, contou.

“Que coisa mais linda do universo, filha eu não sei nem o que dizer. Eu não sei nem o que dizer, só sei sentir, olha gente que lindo”. No vídeo, ela ainda escreveu: “Te amo filha! Muito obrigada! Partiu RJ”, finalizou Silvia.

