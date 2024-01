Mãe de ex-primeira-dama dos EUA Melania Trump morre aos 78 anos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/01/2024 - 12:01 Para compartilhar:

WASHINGTON, 10 JAN (ANSA) – Amalija Knavs, mãe da ex-primeira-dama dos Estados Unidos Melania Trump, morreu na última terça-feira (9), aos 78 anos, anunciou sua filha nas redes sociais.

A causa da morte não foi revelada. “É com profunda tristeza que anuncio o falecimento de minha amada mãe”, escreveu ela no X (antigo Twitter).

“Amalija Knavs era uma mulher forte que sempre se comportou com graça, cordialidade e dignidade. Ela era inteiramente dedicada ao marido, às filhas, ao neto e ao genro. Sentiremos muita falta dela e continuaremos a honrá-la e amar o seu legado”, acrescentou Melania na publicação.

O ex-presidente dos EUA Donald Trump também lamentou a morte da sogra, enfatizando que é um dia “muito triste para toda a família Trump”.

“A extraordinária e linda mãe de Melania, Amália, acaba de ir para um lindo lugar no céu. Ela era uma mulher incrível e a sua falta será sentida muito além do que possamos dizer”, afirmou o magnata em comunicado.

De acordo com o Page Six, a ex-primeira-dama passou o período das festas de fim de ano com a mãe em um hospital de Miami, na Flórida. (ANSA).

