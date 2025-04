Mãe de Emicida se pronuncia e sai em defesa do filho Fióti: ‘Sua dor é nossa dor’

Dona Jacira, mãe de Emicida, 39 anos, e de Evandro Fióti, 36, publicou uma carta aberta, nesta quinta-feira, 3, se manifestando sobre a disputa judicial entre os irmãos, que romperam parceria empresarial e artística após 16 anos.

Em seu perfil no Instagram, a matriarca saiu em defesa do empresário, acusado de ter desviado recursos da empresa que fundou e administra juntamente com o rapper, “Laboratório Fantasmas”, desde o início da carreira artística do cantor.

+Emicida anuncia rompimento empresarial e artístico com o irmão, Fióti

+Emicida acusa Fióti de desvio milionário em empresa fundada por eles

No dia 28 de março, Emicida publicou nota informando sobre o fim da parceria com o irmão. No início desta semana, o cantor acusou Fióti de ter desviado R$ 6 milhões da empresa. Evandro Fióti se defendeu alegando que ambos estavam à frente do empreendimento, mas que os repasses para ele eram desproporcionais.

Em seu posicionamento sobre o impasse, Dona Jacira declarou que o filho está sendo injustiçado e caluniado. Ela abordou a importância e o poder da palavra, sobretudo nas culturas de matriz africana.

“Todavia, a mesma palavra usada de má-fé pode destruir um império. Envenenar a água boa, os caminhos e o coração. Só quem vive, come, dorme, acorda e luta com um homem bom pode reconhecê-lo como tal. A palavra maldita calou fundo no coração da minha família. E no coração dos nossos homens bons”, lamentou a matriarca.

“Sem chance de defesa, fizeram-no réu. As hienas nos rondam, querem nossa queda. Mas não conseguirão. Falo em nome das mulheres que estão à frente da LAB desde quando ninguém via possibilidade”, continuou ela.

“Fóti, sua dor é nossa dor. Quando a injustiça se instala, com todo respeito ao jurídico, as mediações de conflitos e estratégias para restabelecer a ordem é muito importante, porém eu, dona Jacira, digo que a maldição lançada em forma de calúnia deve ser retirada pela boca que a lançou. Antes que seja tarde”, declarou.