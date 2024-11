Mãe de dois, Miá Mello compara gestações e escancara dificuldades da maternidade no teatro

Marília Barbosai Marília Barbosa - https://istoe.com.br/autor/marilia-barbosa/ 02/11/2024 - 10:00 Para compartilhar:

Miá Mello, 43 anos, está em cartaz com a peça “Mãe Fora da Caixa”, agora no Teatro Multiplan MorumbiShopping, em São Paulo. Embora o espetáculo, inspirado no best-seller homônimo de Thaís Vilarinho, tenha estreado há cinco anos, os dilemas, desafios, frustrações e emoções da personagem transpõem qualquer barreira cronológica e se tornam tão atuais quanto nas primeiras sessões que o público pode acompanhar.

No palco, vestindo um macacão por cima de uma camisa e com o cabelo amarrado, a artista conversa com o público como se todos os pensamentos intrusivos de uma mãe angustiada da ficção se misturassem com o que ela já viveu e com o que a plateia – majoritariamente feminina – vivencia.

A todo momento a artista faz piadas com o desespero de uma mulher, que desconfia estar grávida e aguarda ansiosamente pelo resultado do teste de gravidez que acabara de fazer. A trama gira em torno do intervalo de poucos minutos dela sentada no vaso sanitário esperando o teste dar positivo ou negativo.

“[A peça] é altamente identificável. Mesmo sabendo que ali a gente tem um recorte muito específico de uma maternidade privilegiada, de uma mulher branca, que tem marido presente. Eu converso muito com as famílias, escuto mãe de UTI neonatal, mãe de adoção, casal homoafetivo, e que, depois de contar a sua história, que é totalmente diferente da que eu retrato ali no palco, fala que se viu várias vezes ali, na peça. Isso é muito interessante”, declara em entrevista exclusiva ao site IstoÉ Gente.

Mãe de Nina, de 15 anos, e Antônio, de 7, Miá pontuou as diferenças que vivenciou em cada uma das gestações. Segundo ela, a primeira gravidez foi mais tranquila em comparação à segunda, o que a deixou surpresa.

“Eles têm uma diferença de oito anos. Todo mundo me garantiu que o segundo filho era muito mais tranquilo e até hoje eu estou atrás dessas pessoas para cobrar isso [risos]”, brincou ela. “É um absurdo, porque eu acreditei [nas pessoas]”, complementou às gargalhadas.

“Para mim, foi muito impactante a gravidez do meu segundo filho, porque na minha primeira gravidez, eu tive desafios e todas as coisas que uma mulher enfrenta no início de uma maternidade, que é muito desafiador por si só, mas ela veio na mesma direção que eu estava indo, então eu estava com vontade de assentar, de colocar a minha raiz no chão, de me tornar uma mulher forte, independente, capaz. E a maternidade da Nina só reforçou tudo o que eu já estava buscando”, iniciou ela, fazendo um contraponto com a segunda gravidez.

“Quando eu tive a do Antônio, oito anos depois, eu achei que ele ia vir nesse mesmo lugar, de seguir a corrente, a maré das coisas. Como eu já estava em uma expectativa de ser uma criança muito planejada, porque eu planejei tudo: engravidar em janeiro, quando fosse em dezembro eu estaria de licença maternidade, porque tenho dois meses de férias. E começou daí a falta de controle, porque eu não engravidei em janeiro como eu queria, fui engravidar em maio”, explicou.

“E isso já foi uma loucura, porque eu pensei: ‘Como eu não estou controlando as coisas?’ E quando o Antônio nasceu, que eu imaginei, bom, já tem outra filha, tudo tranquilo. Imagina, o marido aqui, presente, um casamento harmônico, vai tranquilo. Ele veio uma criança que demanda, que exige muita paciência, muitos cuidados e muita conversa, muita narrativa”, argumentou a atriz, sendo surpreendida com a personalidade do herdeiro.

“Era tudo o que, naquele momento, eu não estava querendo. Queria alguém que eu pudesse controlar em uma planilha de Excel [risos].”

“Mas isso foi maravilhoso, porque são esses tombos e quedas que uma frustração te proporciona, que no fundo trazem coisas muito bonitas. Foi nessa queda livre que eu senti coisas que eu nem imaginei que eu pudesse sentir, que se eu estivesse na minha planilha do Excel, talvez, eu não tivesse vivido a transformação de ser mãe do Antônio”, refletiu.

Miá também teve de lidar com outros desafios após dar à luz, como o da criação dos filhos.

“Com a Nina era uma educação meio ordinária, no sentido medíocre do médio e do que eu achava que funcionava. ‘Ah, Nina, se você não arrumar o quarto, a gente não vai’. Ela arrumava e a gente ia. O Antônio não funciona assim. Se eu falo para ele arrumar o quarto, senão a gente não vai. Ele fala: ‘Então não vou’. E aí eu fico: como assim?”, desabafou ela, sabendo que o confronto com o herdeiro é importante e saudável.

“É interessante para eu rever que autoridade é essa, né? Por que tem que ser assim? Por que tem que ser nesse lugar de obedecer. Ele é um ser humano, um indivíduo que tem suas necessidades”, completou.

“Mãe Fora da Caixa” vai virar filme e a previsão de estreia até o momento é para 2025.

Comédia X Drama

Miá Mello ficou conhecida pelo grande público por seus trabalhos em comédia, sobretudo na franquia de filmes “Meu Passado me Condena”, em que contracena com Fabio Porchat, além de ser a voz da Alegria na animação “Divertidamente 1 e 2”. Porém, ocupar o espaço do drama na dramaturgia tem um espaço especial na sua trajetória.

“Eu me sinto muito privilegiada de poder fazer essa transição. Eu sempre remei contra a maré, nunca me considerei uma humorista e quis estar nesse lugar. Não porque eu acho menos, pelo contrário. Mas porque eu nunca quis me colocar em uma caixa, né? Poxa, por que eu vou ter que me limitar a só fazer isso, sabe? E acho que agora eu testou colhendo os frutos disso”, ressaltou.

Chegada aos 40

Ao ser questionada sobre citar perdas e ganhos ao longo da vida, agora que passou dos 40 anos, Miá admitiu que não consegue fazer um balanço dessa forma, pois acredita estar em sua melhor fase.

“Não consigo. Eu acho que eu estou na minha melhor fase, eu sinto. Acho que eu cheguei em um lugar onde eu abri essa porta de fazer outras coisas que não só humor. E eu fico muito feliz, porque acredito que abri uma gama de possibilidades de coisas que eu quero fazer. Eu ainda quero dirigir, eu quero produzir. Eu entendi que meu lugar no mundo é ser uma artista autoral”, declarou ela, que também projeta boas vibrações na vida pessoal.

“Considero que eu estou no meu momento mais feliz profissionalmente e também pessoalmente, porque eu amo ver meus filhos crescerem. Eu não tenho saudade deles bebezinhos, nem um pouco. Pelo contrário, eu amo essa fase de ser adolescente, de ver eles adolescendo. É uma bucha, tá? É uma bucha por dia que eu tenho que resolver. Mas, ainda assim, eu não troco por nada”, celebrou.

Miá acredita que ser mãe de adolescente a faz reaprender muitas coisas.

“A gente acha que a gente sabe, que a gente é moderna, que a gente é jovem. E, quando você olha para o adolescente, você fala ‘não, eu não sei mais nada’. E é muito legal reaprender. Fico pensando que tem muitas coisas que eu posso ainda fazer, mas eu considero que eu estou no momento muito feliz, tenho um casamento de muita parceria, onde até os B.O.s são bons de serem resolvidos junto com o meu parceiro”, disse ela, referindo-se ao marido, Lucas Melo, com quem é casada há 13 anos.

Novos rumos

Apesar de afirmar que se encontrou no ramo de produção autoral, Miá Melo não descartou outras opções de trabalho na área.

“Tenho muita vontade de seguir fazendo trabalhos mais voltados tanto para a comédia quanto para o drama, tenho vontade de fazer uma novela, que é uma coisa que eu nunca fiz e eu acho que no Brasil a novela tem um peso super importante. Tenho muita vontade e curiosidade de fazer, saber como é ficar um ano em uma obra [de TV]”, encerrou.

Serviço:

“Mãe Fora da Caixa”

Temporada: Até 17 de novembro de 2024, sextas e sábados, 20h, e domingos, 19h

Classificação Indicativa: 12 anos

Duração: 90 minutos

Ingressos: de R$50 a R$100 (ingressos populares de R$20 R$40 – 20% da capacidade) | Vendas pela Sympla